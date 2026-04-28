Am Samstag verwandelt sich die Werkstatt von Wolfgang Bast in Frankenthal zur Konzert-Location. Seit 2014 lässt es der Oldtimer-Spezialist mindestens einmal im Jahr krachen.

Eigentlich, sagt Wolfgang Bast, eigentlich hätte er ja gern etwas Künstlerisches machen wollen. Er habe beispielsweise immer gern gemalt. Aber es sei vor allem die Musik gewesen, die es ihm angetan hatte. Der 61-jährige Kfz-Meister ist mit der Musik von Bands wie Deep Purple, Uriah Heep, Slade oder den Allman Brothers groß geworden. Seine ältere Schwester Doris, mit einem ähnlichen Musikgeschmack wie er ausgestattet, habe ihm da erste Orientierung geboten. „Irgendwann ist sie dann aber auf Disco und die Bee Gees umgeschwenkt, ich blieb dem Rock treu“, erinnert er sich lächelnd. Die Allman Brothers habe er auch mal live gesehen, um 1980er herum, ein regelmäßiger Konzertgänger sei aus ihm aber nicht geworden. Bast: „Dazu fehlt leider immer irgendwie die Zeit, gerade hier mit dem Betrieb.“

Der existiert seit 1957, wurde noch von seinem Vater Karl gegründet, der Musik immer für brotlose Kunst hielt. So war es klar, dass Sohn Wolfgang irgendwann die Werkstatt übernehmen würde. Seit 1978 arbeitet Wolfgang Bast in eben dieser, seit 1998 leitet er sie. Musik blieb Zeit seines Lebens ein Hobby. Er war in einer Schülerband, gründete dann 1980 die Frankenthaler Band Ikarus, die vor allem auf eigenes Material setzte (Bast: „Damit hatte man es damals wie heute schwer“), dann aber 1983 schon wieder zerfiel. Das Leben, Bundeswehr, Arbeit, et cetera. Bis Ende der Achtziger Jahre versuchte sich Bassist und Songwriter Bast in diversen Formationen, konzentrierte sich dann aber für lange Zeit auf den Broterwerb.

Ikarus fanden 2006 wieder zusammen, als der „Musikant“, der Laden, in dem Bast und Kollegen ihre Instrumente kauften, 30-jähriges Bestehen feierte. Dafür trommelte dieser Frankenthaler Bands aus den 1980er-Jahren zusammen. „Da hatten wir wieder Blut geleckt, seither gibt es Ikarus wieder“, so Bast, der auch stolz auf eine CD verweist, die die Band seit ihrem Comeback aufgenommen hat.

Und wenn die Auftrittsmöglichkeiten in der Stadt fehlen, schafft man sie sich eben selbst. 2014 fand in der Autowerkstatt der erste Werkstattgig statt. Bis zur Pandemie gab es zwei Ausgaben pro Jahr. Nach der Corona-Zwangspause ist man auf ein Event pro Jahr runtergegangen. Das Konzept blieb indes immer gleich: ein Abend, zwei Rock-Bands, freier Eintritt. Die Konzerte sind angesagt, die Zuschauerzahl sei stetig gestiegen. „Wir starteten mit 50, liegen jetzt bei 150, es wird also rappelvoll“, so Bast. Natürlich seien viele Kunden der Werkstatt darunter, die einen Schwerpunkt auf Oldtimer legt. „Die freuen sich, das ich auch ein Leben neben der Autoschrauberei habe“, sagt Bast lachend. Mittlerweile würden sich auch Bands bei ihm, der großen Wert auf gute Qualität lege, bewerben. Bast: „Einmal musste ich eine Band von der Bühne komplimentieren, das war nix.“

Bei der Werkstattgig-Ausgabe am Samstag steht Bast mit seiner eigenen (Classic Rock)-Band Ikarus auf der Bühne, zuvor heizen The Usual Suspects mit gitarrengetriebenen Covern ein. Bast: „Ich hoffe einfach, dass die Leute ihren Spaß haben.“

Termin

Werkstattgig mit The Usual Suspects und Ikarus am Samstag, 2. Mai, ab 19 Uhr, in der Autowerkstatt Wolfgang Bast, Schraderstraße 10, in Frankenthal. Der Eintritt ist frei.