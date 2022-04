3000 Euro Schaden an einem Auto sind die Folge eines Unfalls, der sich am Mittwoch kurz vor 15 Uhr in Mannheim ereignet hat. Laut Polizei fuhr eine 28-jährige Mazda-Fahrerin von der Langen Rötterstraße kommend in die Friedrich-Ebert-Straße. Verkehrsbedingt kam die Frau auf den Bahngleisen zum Stehen. Eine aus Käfertal kommende Straßenbahn stieß auf der Kreuzung mit dem Mazda zusammen. Verletzt wurde niemand. Weil der Unfallhergang noch nicht genau geklärt ist, bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 0621 3301-0.