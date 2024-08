Handgreiflich geworden sind am Sonntagmittag ein 64-jähriger Autofahrer und ein 39-jähriger Motorradfahrer in Rheingönheim. Laut Polizei fuhr das Auto im Hohen Weg mehrfach dicht auf das Motorrad auf. Dann überholte der Mann das Motorrad und bremste es aus. Die beiden hielten an und stritten sich. Anschließend eskalierte der Streit laut Polizei und der 64-Jährige stieß das Motorrad seines Kontrahenten um, woraufhin dieser gegen dessen Auto trat. Dann trat der Auto- den Motorradfahrer. Ein Atemalkoholtest beim Autofahrer ergab einen Wert von 0,55 Promille, weshalb die Polizei seinen Führerschein beschlagnahmte.