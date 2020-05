Ein Auto- und ein Motorradfahrer sind am Mittwochabend in der Industriestraße dermaßen in Streit geraten, dass es zu einer Schlägerei kam. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall um 21.45 Uhr. Die Beamten ermittelten, dass der 32-jähriger Motorradfahrer sich durch ein Überholmanöver des 56-jährigen ihm entgegenkommenden Autofahrers gefährdet sah. Deswegen sei der 32-Jährige dem Autofahrer hinterhergefahren. Dieser habe angehalten und es sei zu der Schlägerei gekommen, bei der beide leicht verletzt wurden. Zwei weitere Autoinsassen sollen den Motorradfahrer auf dem Boden festgehalten haben, während der 56-Jährige ihm durchs Visier des Helms ins Gesicht geschlagen habe.