Ein 24-Jähriger aus Unterfranken hat am Montag ein sechsjähriges Kind in der Innenstadt angefahren. Der Mann wollte von der Kaiser-Wilhelm-Straße in die Zollhofstraße abbiegen und übersah dabei eine 35-Jährige und deren Kind, die gerade die Straße überquerten. Das Auto streifte das Kind. Das sechsjährige Mädchen stürzte zu Boden. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig, wie es weiter im Polizeibericht heißt