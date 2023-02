Ein 65-Jähriger hat am Samstag mit seinem Wagen einen 45 Jahre alten Fußgänger am Bein erfasst. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 13.20 Uhr in der Mannheimer Innenstadt in Höhe des Quadrats E3. Der Fußgänger überquerte die Fahrbahn und wurde von dem Auto am Bein gestreift. Der Fahrer sprach den Mann offenbar noch an, entfernte sich dann aber laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte der Mann gefunden werden. Er sieht nun einer Strafanzeige entgegen.