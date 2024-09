Ein Fußgänger wurde am Montagmorgen laut Angaben der Polizei Ludwigshafen von einem Auto gestreift. Er hatte die Brunckstraße (Friesenheim) an einem Fußgängerüberweg überquert, als er am Fuß von einem Auto touchiert wurde. Dies führte zu Schmerzen für den 60-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.