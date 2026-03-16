Ein Auto hat am Sonntagmittag in Ludwigshafen-Süd eine Straßenbahn gerammt. Laut Polizei wollte der 61-jährige Fahrer im Kreuzungsbereich Rottstraße/Pestalozzistraße verbotswidrig auf den Gleisen wenden und stieß dabei mit einer Straßenbahn zusammen, die in dieselbe Richtung unterwegs war. Trotz einer Notbremsung konnte die Straßenbahnfahrerin den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Autofahrer und die 38-jährige Fahrerin der Straßenbahn erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt.