Zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr ist es am frühen Samstagabend in Mannheim nach einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn gekommen. Laut Polizei bog ein 27-jähriger Mazda-Fahrer um 17.45 Uhr verbotswidrig von der Waldhofstraße in die Alphornstraße ein. Die auf der Waldhofstraße fahrende Straßenbahn stieß mit dem Pkw zusammen. Der Autofahrer verletzte sich leicht. Sowohl der Straßenbahnfahrer als auch die Fahrgäste der Bahn blieben laut Polizei unverletzt. Möglicherweise war der Mazda-Fahrer durch Betäubungsmittel beeinflusst. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Straßenbahnverkehr war bis 18.30 Uhr blockiert.