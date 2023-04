Ein 42-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag mit dem linken Vorderreifen seines Wagens die Beine eines siebenjährigen Kindes überrollt. Wie die Polizei weiter mitteilte, verwechselte der Mann in einer Straße in Mannheim-Rheinau den Rückwärtsgang mit dem ersten Gang, während das Kind auf dem Gehweg spielte. Angehörige brachten es in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Kind zog sich laut Polizei Quetschungen und Prellungen zu und konnte mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Autofahrer keinen Führerschein hat.