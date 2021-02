Ein leicht verletzter 18-Jähriger und 18.000 Euro Sachschaden – das ist das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagnachmittag in der Saarlandstraße (Süd). Es krachte, als der 18-jährige Autofahrer unerlaubt nach links in die Pestalozzistraße abbiegen wollte und dabei die Straßenbahn übersah. Durch den Zusammenstoß erlitt das Auto einen Totalschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. In der Straßenbahn wurden keine Fahrgäste verletzt, der 18-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus