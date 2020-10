Weil ein geparktes Auto nicht abgeschlossen wurde, hat ein Unbekannter einen Geldbeutel aus dem Wagen in Oppau gestohlen. Laut Polizei fand der Diebstahl zwischen Samstagabend und Sonntagmittag statt. Bei dem Auto handelte es sich um einen grauen Hyundai Tuscon, der in der Einsteinstraße abgestellt war. Im Geldbeutel befanden sich mehrere Bankkarten. Der Schaden wird auf etwa 60 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.