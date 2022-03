Mit 2,6 Promille Alkohol im Blut soll ein Autofahrer am Freitag gegen 19 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen den Autobahnkreuzen Mutterstadt und Ludwigshafen einen Unfall gebaut haben und dann geflüchtet sein. Der Polizei zufolge kollidierte der Fahrer eines Ford in der Abfahrt zum Parkplatz Sandberg mit dem Fahrbahnteiler und einem Verkehrszeichen. Er hinterließ vor Ort den nicht mehr fahrbereiten Pkw, wurde jedoch wenig später von Beamten zu Hause angetroffen. Ein Alkoholtest ergab 2,6 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. In einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 06237 933-0 oder E-Mail an pastruchheim@polizei.rlp.de.