Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend im Gleisbett der Straßenbahn in der Brunckstraße (Friesenheim) gelandet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr. Da das Auto mit einem Kran aus dem Gleisbett gehoben werden musste, war der Straßenbahnverkehr in Richtung Oppau für etwa zwei Stunden gesperrt. Wieso der 26-jährige Autofahrer von der stadtauswärts führenden Fahrspur abkam, wird noch ermittelt.