Kollision zwischen Fahrzeug und TraktoranhängerEin 60-jähriger Autofahrer ist in der Neuhöfer Straße (Rheingönheim) am Montag mit dem Anhänger eines querenden Traktors kollidiert. Nach weiteren Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 21.40 Uhr. An dem Auto soll ein Schaden von 2500 Euro entstanden sein. Es war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden am Anhänger des Traktors wird auf 1000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.