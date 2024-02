Als ein 30-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 12.15 Uhr rückwärts von einem Parkplatz in der Mundenheimer Straße (Mundenheim) ausparken wollte, ist er mit einem Linienbus kollidiert, der gerade die Straße entlang fuhr. Laut Polizei entstand sowohl am Bus als auch am Auto ein Schaden von je etwa 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. Als die Polizei den Unfall aufnahm, waren die Fahrgäste bereits ausgestiegen und weitergegangen. Daher bittet die Polizei, dass sich die Fahrgäste bei ihr melden: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.