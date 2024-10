Ein Auto ist am Freitagabend gegen 22.50 Uhr in einer Tiefgarage am Mannheimer Wasserturm in Brand geraten. Als eine Polizeistreife eintraf, sahen sie schon eine starke Rauchentwicklung. Die alarmierte Feuerwehr löschte das brennende Auto. Die Zufahrten zur Tiefgarage waren bis etwa 0.30 Uhr gesperrt. Ursache für den Brand war laut Polizei ein technischer Defekt an dem Fahrzeug. Verletzt worden sei niemand. Der Schaden an dem Ford konnte noch nicht beziffert werden.