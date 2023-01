Im Mannheimer Stadtteil Lindenhof ist am Sonntagnachmittag ein Fahrzeug in einer Tiefgarage ausgebrannt. Bei dem Brand sind nach Angaben der Feuerwehr zwei Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer in einer Tiefgarage im Lanz-Carré wurde um 14.55 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Tiefgarage vollständig verraucht. Der Brand war um 15.33 Uhr gelöscht. Angrenzende Gebäude wurden kontrolliert und entraucht. Der Rauch war laut Feuerwehr sowohl in der Lindenhofstraße als auch in der Heinz-Haber-Straße zu sehen. Von den beiden Verletzten wurde eine Person in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Feuerwehr-Einsatz war gegen 16.30 Uhr beendet. Die Feuerwehr war mit 26 Kräften von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr vor Ort, der Rettungsdienst mit zwölf Kräften.