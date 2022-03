Ein brennendes Auto in einer Großgarage in der Innenstadt hat laut Polizei am Sonntagmorgen einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Weder die Ursache für das Feuer noch die Schadenshöhe stehen bisher fest.

Alarmiert wurde die Wehr um 7.57 Uhr – angeblich wegen eines Gebäudebrands in der Bürgermeister-Kutterer-Straße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war von der Straße aus eine schwarze Rauchwolke sichtbar. Tatsächlich hatte aber ein Pkw in einer Großgarage in der Wredestraße Feuer gefangen. Die Löschmaßnahmen hätten schnell Wirkung gezeigt, berichtet die Polizei. Angrenzende Häuser seien vorsorglich begangen und kontrolliert worden. Bei mehreren Wohneinheiten sei leichter Brandgeruch wahrgenommen worden, der über die Fassade durch geöffnete Fenster eingedrungen war.

Betroffene finden Zuflucht in Bus

Die vom Rauch betroffenen Gebäude, wie auch die Großgarage, wurden daraufhin belüftet. Während der Aktion wurden betroffene Bewohner vom Rettungsdienst untersucht und kamen danach in einem von der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft bereitgestellten Bus unter. Es gab keine Verletzten. Nach dem Einsatzende konnten alle Bewohner wieder in ihr Zuhause zurückkehren.

Kripo ermittelt

Im Einsatz waren unter anderem die Feuerwehr Ludwigshafen mit acht Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften, die Polizei, der Rettungsdienst, ein Notarzt sowie der Kommunale Vollzugsdienst. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.