Unfallflucht in der Fußgängerzone: Am Donnerstag fuhr laut Polizei eine 28-jährige Autofahrerin gegen 8.20 verbotswidrig von der Bahnhofstraße in die Fußgängerzone in der Bismarckstraße ein und parkte ihren weißen SUV vor einer Bank.

Bei der Rückkehr entdeckte sie einen frischen Unfallschaden am Heck, der vermutlich kurz zuvor durch rangierendes Fahrzeug verursacht worden war. Von dessen Halter fehlt jede Spur.

Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.