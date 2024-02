Am frühen Sonntagmorgen wurden Anwohner im Ludwigshafener Stadtteil Oppau durch einen Einsatz aufgrund eines brennenden, geparkten Fahrzeugs geweckt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach war der Wagen gegen 3 Uhr morgens am Nordring in Flammen aufgegangen.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0621 9632222 zu melden.