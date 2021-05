In der Mannheimer Oststadt ist am Donnerstagvormittag ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Goethestraße gegen 10 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand seien zwei Personen leicht verletzt worden. Es komme zu Beeinträchtigungen im Straßen- und im Schienenverkehr. Polizei und Rettungskräfte seien vor Ort. Über den Unfallhergang liegen noch keine Erkenntnisse vor.