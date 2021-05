Eine 23-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie mit einer Straßenbahn in Mundenheim kollidiert war. Laut Polizei übersah die Frau mit ihrem Auto um 14.45 Uhr im Kreuzungsbereich Rheingönheimer-/ Maximilianstraße eine von links kommende Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Wegen des Unfalls musste der Straßenbahnverkehr kurzzeitig eingestellt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. Fahrgäste in der Straßenbahn wurden nicht verletzt.