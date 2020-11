Ein 23 Jahre alter Mercedes-Fahrer hat nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 17.45 Uhr in der Schützenstraße (Süd) offenbar die Vorfahrt einer Straßenbahn missachtet. Beim Zusammenstoß wurde zwar niemand verletzt, es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 23-Jährige nicht in Besitz eines Führerscheins ist. Daher muss sich laut Polizei auch der 55-jährige Halter des Mercedes wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.