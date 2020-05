Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag gegen die Hausfront des Finanzamts Ludwigshafen gefahren. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde eine Frau leicht verletzt und es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro. Laut Polizeibericht wollte der 57-Jährige um 16.20 Uhr seinen Wagen in einer Parkbucht in der Bayernstraße vor dem Finanzamt abstellen und verwechselte dabei das Gas- mit dem Bremspedal. Das Auto krachte gegen die Hauswand der Behörde. Die 54-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. An dem Unfallfahrzeug wurde die gesamte Front beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. An der Fassade des Finanzamts wurde das Gitter eines Kellerfensters eingedrückt und der Putz darunter beschädigt. Hier beläuft sich der Schaden auf etwa 500 Euro.