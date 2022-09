Ein 38-Jähriger ist laut Polizei mit seinem Auto am Montagmorgen in Maudach frontal mit einem parkenden Bus kollidiert und wurde hierbei leicht verletzt. Der Mann war gegen 6.50 Uhr mit seinem Wagen in der Mittelstraße unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet und in den an einer Haltestelle stehenden Linienbus krachte. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Der 38-Jährige kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.