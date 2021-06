Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro ist laut Polizei bei einem Unfall am Sonntag in der Saarlandstraße (Süd/Mundenheim) gekommen. Eine 45-Jährige fuhr um 11.15 Uhr an einer roten Ampel mit ihrem Auto auf einen 67-jährigen Motorradfahrer auf. Der stürzte und wurde ins Krankenhaus gebracht, um mögliche Verletzungen abzuklären.