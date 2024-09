Am Montagmorgen ist in Mannheim ein Radfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Gegen 7.45 Uhr fuhr der Radfahrer in der John-Deere-Straße (Neckarstadt) bei Grün über eine Kreuzung. Dabei erfasste ihn ein Fahrzeug. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei. Über die Schwere der Verletzungen sowie den genauen Unfallhergang konnte die Polizei Mannheim am Montag noch keine Angaben machen.