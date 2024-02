Ein 75-jähriger Radfahrer ist am Montag gegen 13.50 Uhr bei einem Unfall im Hemshof leicht verletzt worden. Der Mann war laut Polizei auf der Prinzregenten- in Richtung Von-der-Tann-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Ganderhofstraße wollte er diese überqueren. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 20-Jährigen, die auf der Ganderhof- in Richtung Prinzregentenstraße fuhr und nach links abbiegen wollte. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222. E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.