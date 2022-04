Eine 61-jährige Fußgängerin ist in Friesenheim bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte eine 28-jähriger Autofahrer die Frau beim Abbiegen von der Sternstraße in die Mannheimer Straße übersehen und mit seinem Wagen erfasst. Die 61-Jährige wollte gerade die Straße überqueren. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.