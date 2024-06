Eine betrunkene Autofahrerin hat am Dienstag zwei Unfälle in den Stadtteilen Süd und Mitte verursacht. Unbekannte setzten später den Wagen der 45-Jährigen in Brand. Laut Polizeibericht hatte die Frau am Nachmittag in der Seydlitzstraße ein geparktes Auto gestreift und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Kurz darauf fuhr die 45-Jährige in der Bismarckstraße gegen einen Baustellenzaun und eine Warnbake. Ein Atemalkoholtest der Polizei ergab einen Wert von über zwei Promille. Bei beiden Unfällen entstand ein Gesamtschaden von rund 4500 Euro. Der Frau wurde der Wagenschlüssel abgenommen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen 21.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da Unbekannte das Auto der 45-Jährigen in der Mundenheimer Straße angezündet hatten. Die Frau hatte das Auto mit einem Zweitschlüssel illegal dorthin gefahren. Das Fahrzeug geriet nicht in Vollbrand, es entstand durch einen Schmorbrand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.