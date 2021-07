[Aktualisiert 12.36] Weil das Auto eines 60-Jährigen, mit dem er in Gartenstadt auf der Kärntner Straße unterwegs war, plötzlich anfing zu qualmen, wurde am Mittwochmorgen gegen 8.10 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Laut Polizeibericht konnte der Fahrer seinen Wagen noch an die Seite fahren und stieg aus. Als die Wehr vor Ort ankam, habe das Auto bereits in Vollbrand gestanden. Vermutet wird derzeit ein technischer Defekt.

Den Beamten zufolge ist es im Bereich des neben dem Auto stehenden Mehrfamilienhauses zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, sodass die Bewohner evakuiert wurden. Das Auto wurde von der Feuerwehr gelöscht, der am Fahrzeug entstandene Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen musste kurzzeitig die Kärntner Straße in beide Richtung gesperrt werden. Nach Polizeiangaben waren 19 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit fünf Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst im Einsatz.