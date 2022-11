In den frühen Morgenstunden des Samstags ist laut Polizei in Mannheim-Sandhofen ein Auto ausgebrannt. Gegen 1.20 Uhr meldeten mehrere Anwohner einen Pkw in Flammen auf dem Parkplatz in der Kalthorststraße. Trotz des schnellen Eingreifens der Berufsfeuerwehr brannte das Fahrzeug nahezu vollständig aus. Ein in der Nähe des Abstellorts stehender Baum wurde durch den Flammenschlag in Mitleidenschaft gezogen. Am Wagen entstand Totalschaden in geschätzter Höhe von 35.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Kontakt: Telefon 0621 174-4444.