Ein in Vollbrand stehendes Auto auf dem Giulini-Parkplatz in Rheingönheim ist am Samstagmorgen gegen 2.45 Uhr der Polizei gemeldet worden. Wie die Beamten weiter mitteilen, wird in diesem Zusammenhang wegen Brandstiftung gegen Unbekannt ermittelt. Zeugen die Angaben bezüglich potenzieller Tatverdächtiger machen können oder etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621 963-2773 bei der Kriminalpolizei zu melden.