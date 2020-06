Ein Sachschaden von 60.000 Euro ist in der Nacht zum Freitag im Ludwigshafener Stadtteil Süd entstanden. Laut Polizei brannte gegen 1 Uhr in der Richard-Dehmel-Straße ein Auto. Durch die starke Hitze sind noch zwei weitere Autos beschädigt worden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, eine Brandstiftung ist möglich. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.