30.000 Euro Schaden hat laut Polizei am frühen Sonntagmorgen in Rheingönheim ein Brand verursacht. Gegen 3 Uhr bemerkte ein 18-Jähriger, dass es während der Fahrt aus dem Motorraum seines Autos qualmt. Geistesgegenwärtig stellte er sein Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Supermarkts in der Von-Kieffer-Straße ab und verständigte die Feuerwehr. Als diese eintraf, stand der Wagen in Flammen. Das Feuer wurde durch die Einsätzkräfte gelöscht. Ursache für den Brand war ein technischer Defekt.