Unbekannte haben am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr einen Wagen im Stadtteil Neckarstadt in Brand gesetzt. Laut Polizei war der silberne VW Touran auf noch bislang unbekannte Weise im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/Mainstraße angezündet worden. Die Feuerwehr habe das Feuer schnell löschen können. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.