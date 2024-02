Auf der A5 in Richtung Darmstadt hat sich am Donnerstag um 17.50 Uhr vor der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen, Höhe Pfaffengrund, ein Auto überschlagen. Laut Polizei fuhr ein 21-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der A5 in Richtung Darmstadt auf der rechten Fahrspur. Trotz eines Überholverbotes überholte dieser einen Wagen. Beim Wiedereinordnen nach rechts übersah der 21-Jährige den rechts vor ihm fahrenden 37-jährigen Citroën-Fahrer. Der Lkw streifte mit seiner vorderen rechten Fahrzeugseite den Citroën, wodurch dieser sich um die eigene Achse drehte, auf die linke Fahrspur geriet, überschlug und schließlich auf dem Dach liegen blieb. Weiterhin war ein 55-jähriger Audi-Fahrer in den Unfall verwickelt. Er fuhr auf der linken Fahrspur und kollidierte entweder mit umherfliegenden Fahrzeugteilen oder dem sich überschlagenen Auto selbst. Die Ermittlungen dazu laufen noch. Der 37-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Sein Auto wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden in Höhe von gut 17.000 Euro. Während der Unfallaufnahme der Verkehr bis zirka 19.30 Uhr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.cju