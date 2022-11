In der Diffenéstraße Richtung Sandhofen ist es am Samstagmittag zum Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Der Unfallverursacher übersah laut Polizei beim Fahrstreifenwechsel den Wagen rechts neben ihm. Durch die Kollision stieß das Auto des Unfallopfers mit seinem Vorderrad gegen den Bordstein. Daraufhin überschlug sich der Pkw und blieb kurz vor der Auffahrt zur Diffenébrücke auf dem Dach liegen. Der Fahrer sei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Beim Auto des Unfallverursachers brach die Achse. Den Schaden schätzt die Mannheimer Polizei auf 18.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Verursacher des Zusammenstoßes keinen Führerschein hat.