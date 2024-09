Wegen eines Wasserschadens konnten Räume des neuen Autismuszentrums im Oggersheimer Hedwig-Laudien-Ring seit Anfang 2023 nicht genutzt werden. Nun sind die Sanierungsarbeiten abgeschlossen und der Fachdienst Inklusionsbegleitung konnte wieder in seine Räume einziehen.

Die Raumsituation in den Gebäuden des Oggersheimer Autismuszentrums entspannt sich endlich. „Der Schaden ist Gott sei Dank behoben. Hoffentlich kommt so etwas nie wieder vor“, überbrachte Sozialdezernentin und Vorsitzende Beate Steeg (SPD) den Mitgliedern des Zweckverbands Kinderzentrum nun die gute Nachricht. Wegen versicherungsrechtlicher Fragen um die Kostenübernahme hatte sich die Fertigstellung lange hingezogen. Die Gebäudeversicherung habe schließlich der Kostenübernahme zugestimmt, heißt es in der Sitzung.

Wegen eines verstopften Abwasserrohrs außerhalb des Hauses hatte sich zum Jahreswechsel 2022/2023 Abwasser rückgestaut und war in die Erdgeschossräume eingedrungen. Da zu dieser Zeit Ferien waren, blieb der Wasserschaden länger unentdeckt. Im betroffenen Gebäude mussten in sechs Räumen und dem Flur Möbel, Bodenbelag und Fliesen sowie der komplette Estrich entfernt werden. Kostenschätzungen gingen 2023 von einem Schaden von über 165.000 Euro aus. Doch auch nach einer professionellen Schimmelbeseitigung und Trocknung kam es 2023 noch zu Problemen und Schäden durch Feuchtigkeit.

Brandschutz nachgebessert

Nach erneuten Bauarbeiten seien im August 2024 die Endreinigung ausgeführt, die Räume wieder möbliert und an den Fachdienst Inklusion übergeben worden, heißt es nun. Schon seit Längerem behoben sind die bei einer Begehung der Feuerwehr 2023 festgestellten Baumängel für den Brandschutz in den oberen Etagen. Hier waren Fenster und Fenstertüren verbaut gewesen, die nicht die vorgeschriebene Breite von mindestens 90 Zentimeter Breite besaßen, um im Notfall eine auf einer Trage liegende Person ins Freie retten zu können. Den Einbau von neuen Fenstern ohne Mittelsprosse musste die Stadt übernehmen.

Die beiden Punkthäuser im Oggersheimer Gewerbe-Mischgebiet waren von der Stadt auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle 2016 als Aufnahmestelle gebaut worden. Die Ausnahme-Baugenehmigung für die Punkthäuser war jedoch befristet. So kam die Idee das Gebäude für das nahegelegene Oggersheimer Kinderzentrum für Kinder mit Beeinträchtigungen zu nutzen. Hier hatte sich ein immer größerer Versorgungsbedarf für Kinder mit Autismus-Erkrankungen entwickelt.

Für die neue Aufgabe als Autismuszentrum mussten die beiden Gebäude für rund zwei Millionen Euro umgebaut werden. Jedes bietet nun auf drei Etagen rund 500 Quadratmeter Nutzfläche. Neben dem Fachdienst Autismus sind hier der Fachdienst Inklusionsbegleitung sowie Büros der Verwaltung des Kinderzentrums untergebracht.

Zur Sache

Das Kinderzentrum mit Mosaikschule und Förderschwerpunkt motorische Entwicklung in Oggersheim leistet die therapeutische und soziale Betreuung entwicklungsgestörter, körper- und sinnesbehinderter Kinder. Mitglieder der Träger-Zweckverbände sind die Städte Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer und Worms sowie der Kreis Bad Dürkheim und der Rhein-Pfalz-Kreis. Betreut werden in den Einrichtungen rund 1800 Kinder und ihre Familien.