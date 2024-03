Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im September 2022 ist in Oggersheim am Hedwig-Laudien-Ring ein neues Autismuszentrum eröffnet worden. Doch schon um die Jahreswende 2022/23 kam es dort zu einem üblen Wasserschaden durch einen Rückstau in der Kanalisation. Ein Großteil der Räume für die Arbeit mit den Kindern ist inzwischen hergestellt. Doch restliche Sanierungsarbeiten ziehen sich weiter hin. Einige Büroräume der Verwaltung sind immer noch nicht nutzbar. Ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Im nahegelegenen Oggersheimer Kinderzentrum mit Mosaikschule für Kinder mit körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigungen hat sich in den vergangenen Jahren ein