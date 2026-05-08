Ein neu gegründeter Verein soll Netzwerke für betroffene Familien schaffen, die mit der Diagnose Autismus konfrontiert werden. Die Krankheit tritt sehr vielfältig auf.

Angehörige sind häufig überfordert, wenn sie spüren, dass das eigene Kind anders reagiert, nicht spricht, einfach anders ist als Kinder, die keine Entwicklungsstörung haben. Die Suche nach Therapeuten, die sich mit Autismus auskennen, ist mühsam, Wartelisten sind entsprechend lang. Hinzu kommt, dass das Spektrum der Krankheit sehr breit ist, was das Erkennen nicht einfacher macht. Mit dem neu gegründeten Verein „Autismus Aktiv“ sollen Kontakte geschaffen werden zwischen Betroffenen, ihren Eltern, auch mit Fachleuten im Therapiebereich. Über den gegenseitigen Austausch auf Augenhöhe können Ansprechpartner ermittelt werden, die sich auch selbst beim Verein melden können.

Es ist eine große Fülle an Fragen, die sich den Familien beim Spektrum Autismus auftut. Kann mein Kind eine Kita oder Schule besuchen und welche kommt dafür in Frage? Gibt es Anspruch auf Pflegegeld oder Hilfsmittel? Wie können wir kommunizieren, wenn unser Kind nicht spricht? Welche Rechte haben wir? Und was ist, wenn die Eltern nicht mehr da sind? Häufig seien die Erziehungsberechtigten verzweifelt, weil sie nicht wissen, wohin sie sich wenden können, wo und wie Ansprechpartner zu finden seien, sagt Gründerin Katherina Kleis.

Ein Social-Media-Account, und eine Homepage sollen zur Vernetzung beitragen. Kleis denkt an ein Mütter- oder Elterncafé bei dem sich Betroffene über Anlaufstellen für die ersten Hilfen austauschen. Über neue Mitglieder im Verein aus der Region in und um Ludwigshafen freut sie sich ebenfalls. Letztlich sind Austausch und Unterstützung das erklärte Ziel.

Noch Fragen?

Mehr Informationen gibt es auf der Website unter www.autismusaktiv.de. Kontakt kann per E-Mail an kontakt@autismus.de oder über das Instagram-Profil @autismusaktiv_e.V hergestellt werden.

