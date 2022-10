Beim Technologiewettbewerb „Success“ haben sieben kleine und mittlere rheinland-pfälzische Unternehmen mit selbst entwickelten neuen Produkten, Verfahren, Dienstleistungen und IT-Vorhaben überzeugt, die als innovative Neuentwicklungen bereits auf dem Markt erfolgreich sind. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) und Ulrich Link, Mitglied des Vorstands der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, haben die Firmen, für die Prämien in Höhe von insgesamt 65.000 Euro ausgeschüttet wurden, zuletzt in Mainz geehrt. Eine Sonderprämie „Innovative Technologien für den Klimaschutz“ (15.000 Euro) ging an die Kübler GmbH aus Ludwigshafen für ihre energiesparenden Hallenheizungen. Prämiert wurde das ressourcenflexible, vollständig digitalisierte Heizungs- und Beleuchtungssystem „Futura“ zur CO 2 -neutralen Wärmeversorgung von Industrie- und anderen Hallengebäuden. Die Innovation könne je nach Verfügbarkeit variabel mit grünem Wasserstoff, Biomethan oder anderen grünen Gasen sowie mit grünem Strom betrieben werden.

Standorte im In- und Ausland

Die 1989 gegründete Firma Kübler mit ihrer Zentrale in Mundenheim beschäftigt insgesamt rund 130 Mitarbeiter an mehreren Standorten im In- und Ausland und wurde bereits mehrfach für Innovationen ausgezeichnet. In ihrem Fachgebiet zählt sie zur Weltspitze.