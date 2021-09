Nach dem Auftakterfolg in der Zweiten Kegel-Bundesliga Mitte ist der KV Mutterstadt optimistisch, auch die erste Auswärtsprüfung zu bestehen. Doch beim kommenden Gegner hat sich der KVM schon häufiger schwer getan.

Bei Rot-Weiß Hirschau (Samstag, 14.15 Uhr, Sportpark) haben die Mutterstadter nach Aussage ihres Vorsitzenden Wilfried Klaus mehrmals zittern müssen. Die Oberpfälzer spielten vier Jahre in der Zweiten Liga, wurden 2019 Meister, stiegen aber gleich wieder aus der Bundesliga ab. Hirschau sei heimstark. Jedenfalls werde die Aufgabe nicht leicht, denn Hirschau verlor zum Auftakt in Rothenbergen. „Trotzdem können wir erhobenen Hauptes im Sportpark unter dem Monte Kaolino einlaufen. Haben wir doch das Selbstvertrauen durch den Sieg am vergangenen Wochenende gegen einen Titelaspiranten im Rücken“, sagt Klaus. Bei den Mutterstadtern haben sich zwei Spieler verletzt. „Trotzdem werden wir versuchen dagegenzuhalten, um das Spiel so lange wie möglich offen zu halten“, sagt Klaus. Das Mutterstadter Aufgebot: Rainer Perner, Bastian Hört, Armin Kuhn, Jochen Schweizer, Jürgen Puff, Wilfried Klaus und Kurt Freiermuth.

Das Spiel HKO Young Stars Karlsruhe gegen KV Mutterstadt II in der Regionalliga wurde auf den 23. Oktober, 15.30 Uhr verlegt.