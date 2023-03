Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Austro-Pop hat Konjunktur: von Bilderbuch bis Wanda erfreuen sich deutsche Fans an den modernen Falco-Erben aus Österreich. Weil sie voller Humor, unverschämt frech, offen und direkt, nicht zu verkopft und vor allem nicht so weichgespült wie viele deutsche Interpreten daherkommen. Das gilt auch und vor allem für Seiler und Speer, denen mit „Ham kummst“ der große Durchbruch gelang. Das urige Duo aus dem Alpenland verknüpft rockiges Musikantenstadl mit Reggae, und legt in der ausverkauften Alten Feuerwache vor einem mitreißenden Auftritt hin.

Ihr Erfolg war so gar nicht geplant, die ersten Lieder sind aus einer spaßigen Laune heraus entstanden. Eigentlich suchte der Kabarettist und Schauspieler Christopher Seiler