Die Feuerwehr war am Donnerstagnachmittag in Mannheim zweimal im Einsatz. An der Neckarspitze hat ein Lagerschuppen gebrannt, am Rangierbahnhof ist ein Gefahrgut ausgetreten. Der Brand sei schnell gelöscht gewesen, hieß es. Eine Wohnung sei nicht mehr nutzbar. Personen wurden laut Feuerwehr nicht verletzt. Im Rangierbahnhof wurde unterdessen ein Gefahrgutaustritt gestoppt.