Im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen findet am Donnerstag, 7. Mai, ab 18 Uhr die LU Connect Art-Lounge statt. Das nach Feierabend terminierte Format setzt auf Gespräch und Vernetzung zwischen Unternehmen, Start-ups, Nachwuchskräften, Wissenschaft und wirtschaftsnahen Institutionen.

Eingeladen hat die Wirtschaftsförderung der Stadt Ludwigshafen. Kurze Impulse strukturieren den Abend: Unter dem Titel „Impulse für morgen: Die Hochschule als Partner der Wirtschaft“ erläutert Gunther Piller, Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, die Rolle der Hochschule als Partner für Unternehmen in der Region. Das Institut für Management und Innovation (IMI) stellt ein Coaching-Programm für kleine und mittlere Unternehmen vor, das bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten ansetzt; Informationsmaterial ist vor Ort erhältlich. Die Veranstaltung versteht sich als Plattform für Gespräche und Kooperationen in ungezwungener Atmosphäre. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.