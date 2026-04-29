Ab 50 verändert sich das Leben oft spürbar. Deshalb will Manfred Dechert eine Gesprächsgruppe „Leben ab 50“ gründen. Was es genau damit auf sich hat, erklärt er im Interview.

Wie kamen Sie darauf, eine Gruppe zu gründen?

Ich beobachte, dass viele nur noch mit dem Smartphone unterwegs sind. Das sehe ich auch bei Fahrten mit der Bahn oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Gespräche von Angesicht zu Angesicht werden immer weniger. Das Bedürfnis, persönliche Dinge mit anderen auszutauschen ist dennoch da. Mir hat ein Gegenüber im Gespräch gefehlt, vieles ist mir zu virtuell. Einsamkeit ist keine Seltenheit, beispielsweise wenn Beziehungen auseinander gegangen sind.

Warum haben Sie die Zielgruppe der über 50-Jährigen gewählt?

Die Kinder sind weg, man ist in Ruhestand, der Freundeskreis verändert sich, manche sind vielleicht sogar schon gestorben. Ich muss immer weiter fahren, um Freunde zu treffen, deshalb möchte ich diese Gruppe an meinem Wohnort Ludwigshafen gründen.

Sie haben bereits Erfahrung gesammelt in Speyer und Kaiserslautern. Wie kommt der Gesprächskreis denn bei den Teilnehmern an?

Manche suchen einen Partner, andere Gleichgesinnte für Freizeitgestaltung wie Sport oder Wandern. Und wieder andere halten Ausschau nach Menschen, mit denen sie tanzen oder auf Weinfeste gehen können, also der Spaßfaktor Priorität hat. Die Gruppe halbiert sich schon nach kurzer Zeit. Dann kristallisiert sich heraus, ob bei den Verbleibenden die Chemie stimmt und es zu ernsthaften Dialogen mit teilweise persönlichen Themen kommt. Das ist es, worauf ich als Moderator abziele.

Welche Themen beschäftigen die Menschen, Ihrer Erfahrung nach denn in diesen Gruppen?

Das ist sehr unterschiedlich, auch die Ansichten von Frauen und Männern. Wir nehmen aktuelle Themen auf, am Beispiel von Collien Fernandes und Christian Ulmen, die wegen mutmaßlichem pornografischem Missbrauch von Identitäten Schlagzeilen machen. Auch Dating im Netz wurde immer wieder angesprochen. Es kreist immer mal um eigene Erlebnisse. Ein anderes Thema in einer der Gruppen war Krieg. Was macht das mit uns persönlich, wenn wir diese Nachrichten hören/lesen? Wie geht es uns, wenn wir miteinander sprechen? Jeder darf sein Thema ansprechen, als Moderator frage ich zu Beginn, wer sich mit seinem persönlichen Anliegen einbringen möchte.

Wie groß sollte die optimale Gruppe sein?

Anfangs ist es ein Strohfeuer. Es kommen zwischen 15 und 20 Personen mit unterschiedlichen Vorstellungen, das wird schnell weniger. Wenn zehn Personen sich in etwa der Hälfte der Zeit gemeinsam zu einem Thema besprechen, dann ist es toll. Ist der Kreis zu groß, entstehen viele Nebengespräche mit den Nachbarn.

Termin

Das erste Treffen „Leben ab 50“ findet am Samstag, 9. Mai, 12 Uhr, im Restaurant „China-Town“ neben dem Ebertpark statt. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Wer Fragen hat, kann sich an Manfred Dechert wenden: Telefon 0157 74135778 oder E-Mail an manfred-dechert@t-online.de.

