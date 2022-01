Wegen entsprechender Nachfrage wird die Veranstaltungsreihe Christlich-Muslimische Begegnung in diesem Jahr fortgesetzt – zunächst erneut als Online-Veranstaltung. Wie der Ludwigshafener Kulturverein Fontäne mitteilt, findet die nächste Begegnung christlischer und muslimischer Geistlicher am Mittwoch, 12. Januar, ab 19 Uhr statt. Das Thema: Jesus Bedeutung in Koran und Bibel. Vortragende sind der Ludwigshafener katholische Stadtdekan Alban Meißner und Imam Eset Mavinehir, der Beispiele aus dem Koran, der Heiligen Schrift des Islams, nennt. Teilnahmemöglichkeiten bestehen über den Internet-Konferenzdienst Zoom. Interessenten können sich per E-Mail an info@fontaene-ev.de anmelden und erhalten ab Dienstag die Einwahldaten.