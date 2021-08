In der Bismarckstraße stehen und gleichzeitig die Ruhe am Jägerweiher genießen oder einen Hummelflug im Ebertpark beobachten: Die Ausstellung „Made in LU“ zum gleichnamigen Foto-Wettbewerb der Malteser mit der Abteilung Integration der Stadt macht es möglich. Im Schaufenster des Social Innovation Lab (Bismarckstr. 55) können sie noch bis zum 10. September betrachtet werden: die Top 15-Aufnahmen der Stadt mit den vielen Gesichtern.

Darunter etwa die Aufnahme von Reinhold Knoblauch, die Teile des BASF-Geländes bei Nacht zeigt. Oder auch das Foto „Kontraste“ von Hobby-Fotografin Maike Müller: Es wirft einen besonderen Blick auf das Rathaus-Center und beschäftigt sich mit Ludwigshafener Architektur aus verschiedenen Jahrzehnten. „Für uns Malteser war der Foto-Wettbewerb eine Alternative für interkulturelle Projekte, die nicht wie geplant stattfinden konnten“, berichtet Projektinitiatorin Kerttu Taidre. „Umso schöner ist es, dass der Aufruf so begeistert angenommen wurde und wir die Ergebnisse nun für die Öffentlichkeit ausstellen können.